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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir e-Sınav Merkezi hizmete açıldı

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 81 ilde başlattığı eSınav salonunun açılması projesi kapsamında Eğirdir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda oluşturulan Eğirdir eSınav Salonu hizmete açıldı.

Eğirdir e-Sınav Merkezi hizmete açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 81 ilde başlattığı eSınav salonunun açılması projesi kapsamında Eğirdir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda oluşturulan Eğirdir eSınav Salonu hizmete açıldı.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda oluşturulan eSınav salonu açılış törenine, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Şube Müdürü Abdurrahim Tan, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. ESınav Salonunun açılışı sonrası bir konuşma yapan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, ''Eğirdir eSınav Merkezi Eğirdir’in yanı sıra çevre ilçelere de ciddi derecede bir destek olacak. Vatandaşlarımız burada sınava girecekler, sınav bittikten sonra da hemen sınav sonuçlarını dışarıdan öğrenebilecekler ayrıca bugün itibariyle inşallah BİLSEM açılış onayımız da geldi. Eğirdir BİLSEM’i de kazanmış oldu'' diye konuştu.
ESınav Merkezinin Eğirdir’e açılmasından dolayı memnuniyetini belirten Kaymakam Adem Çelik, "eSınav Merkezinin hem Eğirdir ilçemize hem de diğer çevre ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok güzel bir iş oldu. BİLSEM ile birlikte inşallah taçlandıracağız. Eğirdir ve diğer ilçelerimize çok fayda sağlayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
E sınav merkezinde öncelikli olarak Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E sınav uygulaması, ilerleyen aşamalarda Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik E sınav uygulamaları, Amatör Telsizcilik E Sınavı ve Açık Öğretim Sınavları gerçekleştirilecek. Eğirdir ESınav merkezi Eğirdir ilçesi başta olmak üzere Sütçüler, Gelendost, Aksu ilçelerinden gelecek kursiyerlere de hizmet verecek.

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