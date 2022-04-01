Vali Ömer Seymenoğlu çalışma ziyareti çerçevesinde Yenişarbademli ilçesinde muhtarlar ve yerel yöneticiler ile bir araya geldi

Yenişarbademli ilçesinde öğrenciler tarafından karşılanan Vali Seymenoğlu geçtiğimiz aylarda görevine başlayan Kaymakam Ömer Karadağ’a hayırlı olsun temennilerini ileterek Karadağ’dan ilçede devam eden yatırımlar ile ilgili brifing aldı. Ardından Yenişarbademli ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Vali Seymenoğlu Covid19 salgınıyla mücadelenin eskiye nazaran daha bilinçli bir şekilde devam ettiğini hatırlattı. Konuşmasında tarımın önemine dikkat çeken ve bunu son gelişmelerde yeniden gördüklerini söyleyen Vali Seymenoğlu," Tarımsal üretimi ihmal etmeyelim. Şükürler olsun ki iyi bir kar yağışı aldık. Ancak bugünden itibaren mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşayacağız. Burası gibi yoğun kar alan yerlerde çığ ve sele karşı tedbirli olmamız lazım. Önümüzdeki 1015 gün çok önemli. Riskli gördüğünüz yerlerde bulunmayın, bu konuda vatandaşlarımızı uyaralım” dedi.

Bağımlılıklarla mücadele ve kadına karşı şiddetle mücadele konularında da muhtarlara açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu “Bağımlılıkla mücadele konusunda lütfen uyanık olalım, çevremizdekileri uyaralım. Bağımlı olunmadan önce çözüm bulmalıyız, aksi halde kurtulmak zorlayıcı bir süreç. UYUMA uygulamasını özellikle bu işin ticaretini yapanlara karşı çekinmeden kullanabilirsiniz. Benzer diğer bir uygulama da kadına karşı şiddetle mücadelede kullandığımız KADES uygulaması. Kadınlar KADES uygulamasını mutlaka telefonlarına indirsinler. Sizlerden ricamız bu konularda vatandaşlarımızı bilgilendirmeniz” diye konuştu.

Özellikle Ramazan ayında sosyal yardımlaşma konusuna dikkat çeken ve “Ne olur çevremizde garip gureba bırakmayalım" diyen Seymenoğlu, "Siz yardım edemiyorsanız derhal bize, kaymakamlığımıza bilgi verelim” dedi. Konuşmasında telefonla dolan dolandırıcıları konusunda da uyarılarda bulunan Seymenoğlu, " Telefonla dolandırıcılık konusunda özellikle kimsesiz yaşlılarımızı uyaralım. Tanımadığınız kişilerden gelen telefonlarda şüphelendiğiniz anda derhal telefonu kapatın. Konuşmayın, konuşma ne kadar uzun sürerse sizi kandırabiliyor” şeklinde konuştu.

Muhtarlar toplantısının ardından Gazi Cemal Özmen’i ilçedeki ikametinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu, 2007 yılında Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaptığı Mardin’in Dargeçit ilçesi kırsalında el tapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir bacağını kaybeden Özmen’e yeniden geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından Vali Seymenoğlu, Yenişarbademli ilçesinde kurulu olan ve ilerleyen günlerde üretime başlayacağı bildirilen su fabrikasını ziyaret etti.

Yenişarbademli ilçesinde yapım çalışmaları devam eden ve tamamlandığında ilçede bulunan tarım arazilerinin büyük bir kısmını sulayacak olan Şehit Gökhan Erinç Sulama Barajı’nda incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı.

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