Kabloları keserek eriten 2 kişi suçüstü yakalandı

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Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesinde nakil hattı kablolarını keserek eriten 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesi Çobanisa ve Sarayköy arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakil hattı kablolarını keserek eriten S.A ve Y.Ş isimli 2 kişi Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat timleri tarafından kestikleri ve erittikleri kablolar ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. S.A ve Y.Ş jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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