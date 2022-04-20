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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yangınlarıyla mücadele komisyonu toplandı

İHA

Orman yangınlarıyla mücadele komisyonu toplandı

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu , Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Isparta Valiliği’nde toplandı. Toplantıya tüm ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Geçtiğimiz yıl kayda geçmiş en büyük orman yangınını yaşayan Isparta’da aynı afetin tekrar yaşanmaması için alınacak olan tedbirler yapılan toplantıyla enine boyuna görüşüldü. 2021 yılının Ağustos ayı başında Sütçüler ilçesi Çandır köyünde başlayan ve 6 gün süren yangında Isparta bölgesindeki ormanlar büyük zarar gördü. Orman yangınlarıyla mücadeleye her kurumun destek vermek zorunda olduğunu belirten Vali Seymenoğlu “Bu tür afet durumlarında asıl olan afet öncesinde ne tür tedbirler almamız gerekiyor? Bu tedbirleri alanda nasıl uygulayacağız? Nasıl takip edeceğiz? Vatandaşların bu konuda bize katkısı ne olacak? Toplantıda bunları planlayıp kararlaştıracağız. Yangın sırasında ve sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda neler yapabileceğini, neler yapmakla yükümlü olduklarını, destek istendiğinde vermek zorunda oldukları personel, ekipman, donanım anlamında kanunların yüklediği görevleri görüşeceğiz. Hiç bir kamu kurumu orman yangınları sırasında yada afet durumlarında bu benim sınırlarımda değil, bu benim görev alanım değil gibi bir şüpheye dahi düşmesin. Düştüğü an risk altına girer yani hem görevini ihmal etme anlamında risk altına girer hem de adli anlamda risk altına girer. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız yangında, doğa severlerimizden doğada sürekli bulunan STK’larımızdan çok faydalandık. Doğayı biliyorlar, ormanı biliyorlar, araziyi biliyorlar, küçücük bir yangının o çevreye nasıl zarar verebileceğinin farkındalar. Dolayısı ile büyük bir fedakarlıklarla aracıyla geliyor, ekibi ile ekipmanıyla geliyor. Çandır yangınında kendilerinden çok faydalandık. Böyle STK’larımızın sayısını mutlaka bölgemizde artırabilmemiz lazım” şeklinde konuştu.
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından toplantıya katılan yetkililer tek tek söz alarak, orman yangıları öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

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