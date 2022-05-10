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3 farklı ülkeden gelen öğrenciler Bilim Fuarı'nda görsel şölen yaşattı

İHA

3 farklı ülkeden gelen öğrenciler Bilim Fuarı'nda görsel şölen yaşattı

Isparta Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Bilim Fuarı'nda Anadolu Lisesi öğrencileri yeteneklerini sergiledi. Uluslararası boyut kazanan fuarda 3 farklı ülkeden gelen öğrencilerse kültürel danslarını sergiledi.
Isparta Anadolu Lisesi 4006 Bilim Fuarı düzenledi. Fuarda öğrenciler edebiyattan matematiğe, İngilizceden fiziğe kadar pek çok alanda projelerini sundu. Fuarda 3 farklı ülkeden 50 ERASMUS öğrencisini misafir ettiklerini belirten Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Tezcan, "ERASMUS projesi bünyesinde ilimize gelen Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya’dan öğrencilerimize Türkiye Cumhuriyeti adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Fuara 3 farklı ülkeden gelen ERASMUS öğrencileri renk kattı. Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'dan katılan öğrenciler kendi kültürlerine halk danslarını sundu. Halk danslarının ardından protokol üyeleri tarafından ERASMUS öğrencilerine çiçek takdim edildi.

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