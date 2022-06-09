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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğa Çocuk Şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendiler

İHA

'Dünya Çevre Günü' Eğirdir'de doludizgin kutlanmaya devam ediyor.

Doğa Çocuk Şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendiler

‘Dünya Çevre Günü’ Eğirdir’de doludizgin kutlanmaya devam ediyor.
Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesinin desteğiyle Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Eğirdir’de ‘Doğa Çocuk Şenliği’ düzenlendi. Etkinliğe; Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi, Uluborlu Rehabilitasyon Merkezi, Isparta Çocuk Evleri, Isparta TÖNGE Rehabilitasyon Merkezi, SET Çocukları ve Eğirdir’de öğrenim gören çocuklar katıldı.
Rüya Park Kır Düğün Salonunda gerçekleşen etkinlikte çocuklar birbirinden güzel animasyon ve müzik eğlencesiyle gönüllerince eğlendiler. Etkinlikler öncesi Kaymakam Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök birer konuşma yaptılar.
Kaymakam Adem Çelik konuşmasında, “Çocuk ve Doğa Şenliğinize hepiniz hoş geldiniz. Çocuklarımız bugün çocuk, yarın büyüyecekler, yarın bizlerin olduğu yerlerde onlar olacaklar. Çocuk ve doğa şenliği rehabilitasyon merkezi çocukları ve bizim ilköğretim okulu öğrencilerimizle birlikte Eğirdir’imizde bugün çok güzel bir hava oluşturdu. Eğirdir cennetten bir köşe. Bu güzelliğin keyfine hep birlikte varalım istiyorum. Hepinize teşekkür ediyor iyi eğlenceler diliyorum” dedi.
Başkan Veli Gök de yaptığı konuşmada şunlara değindi:
“Geleceğimizin teminatı gençlerimiz diyoruz, geleceğimizi gençlere emanet edeceğiz diyoruz, gençlerimiz için yaşanabilir bir ülke bırakalım diyoruz. Bugün de doğa vurgusuyla gençlerimizle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Hem ilçe içinden, hem diğer ilçemizden gelen hem de Isparta’dan gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, hoşça vakit geçirmenizi temenni ediyorum.”
Konuşmaların ardından çocuklar animasyon gösterileri ve müzik eşliğinde gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşadılar.
Kaymakam Adem Çelik ve eşi Ayşe Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ve beraberindekiler misafirlerle yakından ilgilendiler, sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdiler.

Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü “Güvenli İnternet Kullanımı” standı açtı
Kaymakam Adem Çelik ve beraberindekiler, Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğünün kurmuş olduğu Güvenli İnternet standını da gezdi. Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından standı gezenlere Sosyal Ağ rehberi, İnternet Aile rehberi, Güvenli internet bilgi dolabı gibi eğitici broşürler dağıtıldı.
Etkinlik sonunda katılımcılara yemek, dondurma ve elma ikramında bulunuldu.

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