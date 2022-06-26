İki otomobilin çarpıştığı kazada hemşire yaralandı

Isparta’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hemşire yaralandı.

Kaza, saat 11.40 sıralarında YalvaçŞarkikaraağaç yolu Özgüney köyü Taşpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa B. (74) yönetimindeki araç, Yalvaç merkeze giderken virajda hatalı sollama yaparak hemşire Adile T. yönetimindeki 32 E 0703 plakalı araca çarptı. Kazada hemşire yaralanırken, yanında bulunan oğlu kazayı yara almadan atlattı. Yaralı hemşireye ilk müdahale Yalvaç Devlet Hastanesinde yapıldı. Sol bacağında iki kırık ve tendonlarında hasar olduğu tespit edilen hemşire, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Hemşirenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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