İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen sıkı sık hedef aldığı Lübnan'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurduğu iddia edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Mahmudiye beldesine saldırı düzenledi.

Sosya medyaya yansıyan görüntülerde, Mahmudiye beldesinde hedef alınan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

NNA, İsrail uçaklarının güneydeki Mahmudiye ve Serire beldeleri ile Şibeyl Vadisi’ni, doğuda Hermel kentinin dış kesimlerini ve Baalbek bölgesinde yer alan Budayi ile Felaviye beldelerinin çevresini hedef aldığını da bildirdi.

REKLAM

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, Lübnan’ın geneline düzenlenen bir dizi hava saldırısında Hizbullah’a ait yeraltı silah depolarının hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yaptığı ateşkes anlaşmasını neredeyse günlük düzenlediği saldırılarla ihlal ediyor.