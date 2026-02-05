Habertürk
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Lübnan'a hava saldırıları düzenledi | Dış Haberler

        İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

        İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi; Hizbullah'a ait yeraltı silah depolarını hedef aldığını açıkladı. Resmi kayıtlara göre, 27 Kasım 2024'teki ateşkesten bu yana 4 bin 500'ü aşkın ihlalde en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 21:56 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:57
        İsrail ateşkesi dinlemiyor
        İsrail ordusu, ateşkese rağmen sıkı sık hedef aldığı Lübnan'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurduğu iddia edildi.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Mahmudiye beldesine saldırı düzenledi.

        Sosya medyaya yansıyan görüntülerde, Mahmudiye beldesinde hedef alınan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

        NNA, İsrail uçaklarının güneydeki Mahmudiye ve Serire beldeleri ile Şibeyl Vadisi’ni, doğuda Hermel kentinin dış kesimlerini ve Baalbek bölgesinde yer alan Budayi ile Felaviye beldelerinin çevresini hedef aldığını da bildirdi.

        İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, Lübnan’ın geneline düzenlenen bir dizi hava saldırısında Hizbullah’a ait yeraltı silah depolarının hedef alındığı öne sürüldü.

        İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yaptığı ateşkes anlaşmasını neredeyse günlük düzenlediği saldırılarla ihlal ediyor.

        Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

        Hizbullah ile İsrail arasında Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar 2024'te şiddetlenmişti.

        İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

        Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen bölgedeki 5 noktada işgalini sürdürüyor.

