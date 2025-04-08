İsrail basını, ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'yu "küçük düşürdüğünü" yazdı

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından basının önünde küçük düşürdüğünü yazdı.

Netanyahu, Macaristan ziyaretini tamamladıktan sonra İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklamasına göre Trump'ın daveti üzerine ABD'ye uçtu.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Netanyahu, görüşmede gümrük tarifeleri, Gazze'de ateşkes anlaşması müzakereleri ve İsrailli esirlerin durumu, Türkiye ile İsrail arasında Suriye'de yükselen tansiyon ve İran konularını ele aldıklarını söyledi.

Netanyahu'yu Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlayan Trump'ın basın mensuplarına ortak açıklama yaparken söyledikleri dikkati çekti.

İsrail basınında, Trump'ın Beyaz Saray'da Netanyahu'yu kameralar önünde küçük düşürdüğü ve Netanyahu'nun görüşmeden eli boş döndüğü yorumları yapıldı.

"Walla" internet sitesinde Barak Ravid imzasıyla yayınlanan analizde, Netanyahu'nun Washington'dan istediğini alamadığı vurgulandı.

Ravid, Netanyahu'nun "utanç verici ve küçük düşürücü" bir durumda kaldığını belirterek "Netanyahu kendini İran'ın nükleer programı, gümrük tarifeleri meselesi ve Türkiye'nin Suriye'ye yerleşmesi gibi kritik konularda onu (Trump'ı) etkileyebilecek gerçek bir kabiliyetten yoksun bir şekilde buldu." ifadesini kullandı.

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Dünkü görüşmenin İsrail Başbakanı'nın Trump ile bugüne kadar yaptığı en başarısız görüşme olduğunu kaydeden Ravid, Netanyahu'nun kameralar karşısında sadece oturduğunu, gülümsediğini ve Trump'ın ifadelerini sineye çekmek zorunda kaldığını yazdı.

Ravid, "Netanyahu kendisini Donald Trump'ın oyununda bir figüran olarak buldu. ABD Başkanı, yarım saatten fazla bir süre boyunca sanki konuğu setin bir parçasıymış ya da Netanyahu'nun o ünlü videoda söylediği şekilde bir saksı gibi otururken soruları yanıtladı." yorumunda bulundu.

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Netanyahu'nun "ABD ile olan ticaret açığını ortadan kaldırma" sözünün Trump'ı etkilemediğini kaydeden Ravid, ABD Başkanı'nın İsrail Başbakanı'nı verilen askeri yardımları söz konusu ederek azarladığını aktardı.

Ravid, şubatta düzenlenen görüşmedeki mutluluğunun aksine Netanyahu'nun bu kez suratının düştüğünü belirterek "Netanyahu, dilini yutmuş gibi görünüyordu." diye yazdı.

Görüşmenin perde arkasına ilişkin iddiaları da paylaşan Ravid, Netanyahu'nun Trump'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirdiğini, ABD'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a baskı yapmasını istediğini ve bu isteğinin karşılık bulmadığını kaydetti.