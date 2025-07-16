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        Haberler Dünya İsrail basını: Gazze'de ateşkes için önemli ilerleme sağlandı | Dış Haberler

        İsrail basınından ateşkes iddiası

        İsrail basını, Gazze'de süren ateşkes müzakerelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 01:43 Güncelleme: 16.07.2025 - 01:43
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        "Gazze'de ateşkes için önemli ilerleme sağlandı"
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        İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin yürütülen dolaylı görüşmelerde son 24 saat içinde önemli bir ilerleme kaydedildiği bildirildi.

        İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, İsrail ile Hamas arasında bir anlaşmaya varılması için artık "yolun açıldığı" ifade edildi.

        Katar’ın başkenti Doha’da devam eden görüşmelerde özellikle İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda ciddi ilerleme sağlandığı belirtilen haberde, müzakere heyetine yakın bir İsrailli yetkilinin, "Anlaşmaya giden yol artık açıldı." şeklindeki sözlerine yer verildi.

        Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze Şeridi’nden İsrail ordusunun çekilmesi konusunda ek esneklik gösterilmesini onayladığı ve bu kararın müzakerelerde ilerlemeye katkı sunduğuna işaret edildi.

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        "Son 24 saatte önemli ilerleme sağlandığı" vurgulanan haberde, gelişmenin, Netanyahu ve Güvenlik Kabinesi’nin özellikle Gazze’deki İsrail askeri varlığı konusunda daha esnek bir tutum benimsemesi ve Hamas’ın taleplerine kısmen yaklaşması sayesinde gerçekleştiği aktarıldı.

        Gazze'de ateşkes müzakereleri

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı. Teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

        Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

        Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

        Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

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