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        Haberler Dünya İsrail basınına göre, ABD'nin önerisi Gazze'de 60 günlük geçici ateşkesi kapsıyor | Dış Haberler

        İsrail basınına göre, ABD'nin önerisi Gazze'de 60 günlük geçici ateşkesi kapsıyor

        İsrail basınında yer alan haberde, ABD'nin İsrail ile Hamas arasında önerdiği ateşkes teklifinin 50 günlük geçici ateşkesi içerdiği ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:35 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:36
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        İsrail basını ABD'nin önerdiği ateşkesin detaylarını yazdı
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        ABD'nin İsrail ile Hamas arasında önerdiği yeni ateşkes anlaşması teklifinin 60 günlük geçici ateşkesi içerdiği belirtildi.

        İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde ABD'nin İsrail ile Hamas arasında sunduğu yeni ateşkes teklifinin ayrıntıları aktarıldı.

        ABD'nin teklifinin, Gazze'de tutulan 9 İsrailli sağ esirin serbest bırakılması ile 18 cesedin teslimini kapsadığı ifade edildi.

        İsrailli esirlerin bir hafta içinde iki grup halinde serbest bırakılmasının öngörüldüğü kaydedilirken buna karşı kaç Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

        Teklifin, "Gazze'deki çatışmaların sona ermesi için müzakerelerin yapılacağı 60 günlük bir ateşkesi" içerdiği öne sürüldü.

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        Haberde, söz konusu teklifte "60 günün sonunda bir anlaşma yapılamaması durumunda İsrail'in saldırılarını sürdürme veya daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında ateşkesi uzatma seçeneğinin" olacağı iddia edildi.

        Teklife göre, insani yardım dağıtımının sorumluluğu Birleşmiş Milletlere geri verilecek ve İsrail ordusu genişlettiği son kara saldırılarıyla işgal ettiği bölgelerden çekilecek.

        Hamas, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile "kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi" gibi hususları, Gazze'de ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

        Witkoff ile uzlaşılan anlaşmanın, Gazze'de tutulan 10 İsrailli sağ esir ile çok sayıda cesedin teslim edilmesi karşılığında, arabulucuların teminatıyla üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasını kapsadığı kaydedilmişti.

        Hamas'ın bu çerçeve anlaşmaya nihai bir yanıt beklediği belirtilmişti.

        Witkoff da "yakın zamanda yeni anlaşma taslağını göndereceklerini" duyurmuş ve "Geçici bir ateşkes ve uzun vadeli bir çözüm sağlanması; bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda çok iyi hislerim var." demişti.

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