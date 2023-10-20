İsrail basınına göre Tel Aviv, Gazzeye kara harekatını ertelemesi için uluslararası baskı görüyor

İsrail basınına göre Tel Aviv, Gazzeye kara harekatını ertelemesi için uluslararası baskı görüyor

İsrail basınına göre Tel Aviv, Gazzeye kara harekatını ertelemesi için uluslararası baskı görüyor Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara harekatını ertelemesi için İsrail'e uluslararası baskı yapıldığı bildirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 20.10.2023 - 23:32 Güncelleme: 20.10.2023 - 23:32 facebook

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