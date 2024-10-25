İsrail Beyrut'un güneyinde oteli vurdu: 3 gazeteci öldü
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı otele düzenlediği hava saldırısında 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi
İsrail, Beyrut'un güneyinde bir oteli hedef aldı. AA'nın Lübnan resmi ajansı NNA'ya dayandırdığı habere göre; İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.