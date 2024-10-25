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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Beyrut'un güneyinde oteli vurdu: 3 gazeteci öldü | Dış Haberler

        İsrail Beyrut'un güneyinde oteli vurdu: 3 gazeteci öldü

        İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı otele düzenlediği hava saldırısında 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 06:36 Güncelleme: 25.10.2024 - 06:36
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        İsrail Beyrut'un güneyinde oteli vurdu: 3 gazeteci öldü
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        İsrail, Beyrut'un güneyinde bir oteli hedef aldı. AA'nın Lübnan resmi ajansı NNA'ya dayandırdığı habere göre; İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

        Saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Beyrut
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