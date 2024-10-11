İsrail bir kez daha Lübnan'daki BM askerlerine saldırdı: 2 yaralı
İsrail, dünün ardından bir kez daha Lübnan'daki BM Barış Gücü'ne saldırdı. İki BM askeri yaralandı.
İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Naqoura'daki ana üssünde bulunan UNIFIL Barış Gücü2ne ait bir gözlem noktasına ateş açarak iki kişiyi yaraladı.
BM görevlisi, İsrail güçlerinin dün ateş açtıkları bir başka UNIFIL mevzisinin çevresini de ihlal ettiğini söyledi.
İsrail dün Lübnan'da bulunan BM Barış Gücü'nün bulunduğu gözetleme kulesine tank atışı açmış, iki BM Barış Gücü askeri kuleden düşerek hafif yaralanmıştı.
İsrail'in son 48 saatte BM Barış Gücü'ne saldırı sayısı ise dörde çıktı.