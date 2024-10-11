İsrail bir kez daha Lübnan'daki BM askerlerine saldırdı: 2 yaralı | Dış Haberler

İsrail bir kez daha Lübnan'daki BM askerlerine saldırdı: 2 yaralı | Dış Haberler

İsrail bir kez daha Lübnan'daki BM askerlerine saldırdı: 2 yaralı İsrail, dünün ardından bir kez daha Lübnan'daki BM Barış Gücü'ne saldırdı. İki BM askeri yaralandı.

Habertürk Giriş: 11.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:22 facebook

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