"İsrail çekilmedikçe barış anlaşması mümkün değil"

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, İsrail'in saldırdığı köyü ziyaretinde Tel Aviv yönetimini eleştirerek, "İsrail, 8 Aralık 2024’ten sonra işgal ettiği bölgelerden çekilmedikçe ve saldırılarını durdurmadıkça güvenlik ya da barış anlaşması mümkün olmayacaktır." dedi.

Bakan Mustafa, Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubada Kocan ile birlikte İsrail'in hedef aldığı Şam Kırsalı iline bağlı Beyt Cin köyünde incelemelerde bulunarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Mustafa, Suriye halkının, "Onurunu savunarak ölmek ile zilleti kabul etmek arasında bırakıldığı her durumda onuru için mücadeleyi tercih edeceğini" vurguladı.

Hükümet adına taziye dileklerini ileten Mustafa, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Bakan Mustafa, "Biz bu ülkenin operasyonların merkezi olmasını istemiyoruz, aksine kalkınmasına ve istikrarına yatırım yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in son aylarda artan saldırılarının ülkenin istikrarını hedef aldığını söyleyen Mustafa, "İsrail, Suriye'nin kalkınmasını kendisi için bir tehdit olarak görüyor. Ancak dün yaşananlar, hakikatin İsrail’in hesaplarında yer almadığını gösterdi." dedi.

Beyt Cin'in devrim döneminde Suriyeliler için sembolik bir öneme sahip olduğunu belirten Mustafa, bölgenin stratejik değerine dikkat çekti.

Mutafa, "Beyt Cin ve bu mübarek bölge, hükümetin ilgi alanındadır. Devlet, yalnızca isim olarak değil, fiilen de burada bulunmak için gerekli projeleri hayata geçirecektir." diye konuştu.

"Beyt Cin'deki saldırıya verilen karşılık sadece askerî bir mesaj değil"

Bakan Mustafa, hükümetin bölgede hem medya hem de kalkınma alanındaki çalışmalarını artırmayı planladığını belirterek, "Beyt Cin'deki saldırıya verilen karşılık sadece askerî bir mesaj değildir; aynı zamanda bölgesel siyasetteki mevcut kabulleri değiştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın birlik içinde verdiği tepkinin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu dile getiren Mustafa, "Bundan sonra zafer kazanacağımıza ve İsrail'in dayatmaya çalıştığı siyasi kabulleri değiştireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa, açıklamasını, "İsrail, 8 Aralık 2024’ten sonra işgal ettiği bölgelerden çekilmedikçe ve saldırılarını durdurmadıkça güvenlik ya da barış anlaşması mümkün olmayacaktır." sözleriyle tamamladı.