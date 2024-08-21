İsrail'de anket: Yahudilerin yarısı ordunun Gazze'de "hukuka ve ahlaki değerlere" uymasını istemiyor

İsrail'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün (INSS) 8-11 Ağustos tarihleri arasında 992 İsrailliden oluşan rastgele bir örneklemi içeren anketinin sonuçları yayınlandı.

Sonuçlara göre, İsrailli Yahudilerin yaklaşık yarısı, 7 Ekim'den bu yana 40 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü, yüz bine yakınının yaralandığı ve Gazze'nin harap edildiği saldırıları destekliyor.

Ankete katılan Yahudilerin yüzde 47'si ordunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "uluslararası hukuka ve ahlaki değerlere uymasına gerek olmadığına", yüzde 42,5'i ise "savaşta uluslararası hukuka ve ahlaki değerlere uyması gerektiğine" inanırken, yüzde 10,5'i net bir cevap vermedi.

İsraillilerin yüzde 9'u suikastların Gazze'de esir takası anlaşmasına varılması fırsatını artırdığını, yüzde 15'i bir nebze artırdığını, yüzde 29'u suikastların anlaşma fırsatını artırmadığını, yüzde 18,5'i anlaşma fırsatını bir nebze azalttığını, yüzde 16,5'i bu fırsata ciddi anlamda zarar verdiğini düşünüyor.

İsraillilerin yüzde 32'si Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikastların İsrail'in güvenliğini artırmadığını, yüzde 14'ü durumu biraz daha kötü hale getirdiğini, yüzde 6'sı ise durumu çok zorlaştırdığını kaydetti.

Ankette, ayrıca İsraillilerin çoğunluğu, Filistinli bir tutukluya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan hapishane görevlilerinin cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmaması ve sadece ordu tarafından disiplin soruşturmasına tabii tutulması gerektiğini savunuyor.

Ankete katılanların yüzde 56'sı, Filistinli bir esire karşı ciddi ihlallerde bulunduğundan şüphelenilen askerlerin, diğer deliller onlara karşı şüpheleri güçlendirse bile, cezai kovuşturmaya maruz kalmadan yalnızca disipline tabi tutulması gerektiğine inanıyor. Yüzde 28'i ise cezai kovuşturma başlatılması gerektiğine inanıyor.

Batı Şeria'da şiddetin devam ettiğini söyleyen Dujarric, "OCHA son 10 ayda İsrailli yerleşimciler tarafından Filistinlilere yönelik yaklaşık 12 bin 170 saldırı gerçekleştirildiğini, bu saldırıların ölümlere, yaralanmalara ve mülke zarara neden olduğunu rapor etti." dedi.

Temmuz ayında, dokuz İsrail askeri, Negev çölündeki Sde Teiman'da gözaltına alınan bir Filistinliye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Dujarric, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 600'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bunların büyük çoğunluğunun İsrail güçleri tarafından gerçekleştirildiği ve en az 11'inin ise İsrailli yerleşimciler tarafından öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

GAZZE'DE SU KAYNAKLARI FAZLASIYLA AZALDI

Sözcü Dujarric, İsrail ordusunun bugün Deyr Belah ve civarı için aldığı son tahliye kararının ciddi su sıkıntısına ve hijyen sorunlarına sebep olduğunu belirterek, "Bugün Deyr Belah'ın tahliyesinin ardından birçok yardım görevlisi aileleriyle birlikte bir kez daha evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Bugünkü kararlar, üç su kuyusunu erişilemez hale getirdi." diye konuştu.