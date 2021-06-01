İsrail'de neredeyse kısıtlama kalmadı! 0:00 / 0:00

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Koronavirüs salgının kontrol altına alındığı ve hayatın büyük ölçüde normale döndüğü İsrail'de bugün itibariyle neredeyse tüm kısıtlamalar kalktı.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamu alanlarında gerekli olan aşı sertifikası dahil tüm uygulamaların kaldırıldığı ifade edildi.

"BUGÜN ÇOK ÖZEL BİR GÜN"

Sağlık Bakanlığı yetkililerinde Hezi Levi, "Bugün çok özel bir gün. İsrail'deki tüm etkinlikleri açıyoruz" dedi. Levi, kapalı alanlarda maske kullanmaya devam edileceğini ifade etti.

21 Şubat'tan itibaren kademeli normalleşmenin gerçekleştiği ülkede Mart ayında kafe ve restoranların müşteri kabul etmesine izin verilmiş, okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanmıştı.

Ülkede normalleşme kapsamında 18 Nisan’dan itibaren ise açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

9 milyonu aşkın nüfusu bulunan İsrail'de 5.4 milyon kişi ilk doz, 5.1 milyon kişi ise ikinci doz aşısını oldu.

Ülkede 839 bin koronavirüs vakası tespit edilmiş, 6 bin 412 kişi hayatını kaybetmişti.