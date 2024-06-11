Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlikten muaf tutulacak | Dış Haberler

        İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlikten muaf tutulacak

        İsrail parlamentosunda, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 07:00 Güncelleme: 11.06.2024 - 07:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ultra Ortodoks Yahudilere zorunlu askerlik muafiyeti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ordu radyosunun haberinde, Haredilere askerlik hizmetinden muafiyet tanıyan zorunlu askerlik yasa tasarısının, Savunma Bakanı Yoav Galant'ın muhalefetine rağmen parlamentodaki 120 milletvekilinden 63'ünün oyuyla onaylandığı belirtildi.

        Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de söz konusu yasa tasarısının, 57 milletvekilinin hayır oyuna karşılık 63 milletvekilinin evet oyu kullanması sonucu oy çoğunluğuyla kabul edildiği aktarıldı.

        Tasarının yürürlüğe girmesi için ikinci ve üçüncü okumada onaylanmak üzere parlamentonun Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nde tartışılacak.

        HAREDİLER İSRAİL NÜFUSUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 12'SİNİ OLUŞTURUYOR

        Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

        REKLAM

        Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

        İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri yer alıyor.

        AA'nın haberine göre; laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

        Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kursları'nda (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

        İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanun geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #haberler
        #ultra ortodoks yahudiler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Şiddet görüntüleri ortaya çıktı, 2 gözaltı
        Esenyurt'ta 8 araç ve iş yeri kundaklandı!
        Esenyurt'ta 8 araç ve iş yeri kundaklandı!
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        Huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan soruşturma
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        Mehmet Ayan yazdı: Hocalar dener
        BMGK'dan ateşkes tasarısına onay
        BMGK'dan ateşkes tasarısına onay
        Montella'dan hakem kararlarına tepki!
        Montella'dan hakem kararlarına tepki!
        Son dakikada yıkıldık!
        Son dakikada yıkıldık!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Boşanma aşamasındaki kadın evde ölü bulundu
        Boşanma aşamasındaki kadın evde ölü bulundu
        AP seçimleri istifaları getirdi
        AP seçimleri istifaları getirdi
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        "Türkiye, AB için önemli bir ülke"
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        Mourinho'ya dev transfer bütçesi!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        2023 yılı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk!
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Avrupa Parlamentosu’nun 45 yılda değişen yapısı
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması