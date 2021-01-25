AA

Haaretz gazetesinin polisten aktardığı açıklamaya göre, ülkedeki karantinaya rağmen açılan bir Yahudi din eğitim merkezini kapatma girişimi sırasında Harediler, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.

Açıklamada, yüzlerce Haredi öğrencinin merkezin çevresine kurulan barikatları aşmak için polisle arbede yaşadığı, çıkan çatışmalar sırasında 13 polisin yaralandığı kaydedildi.

Merkezin açılmasını isteyen Haredilerin polise karşı öksürdüğü, bazılarının da "Naziler" diye slogan attığına dikkat çekilen açıklamada, 15 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan Kudüs'te polis ile onlarca Haredi arasında aynı nedenle çıkan çatışmalar sırasında tedbirlere karşı çıkan aşırı grup, hafif raylı metroya ve çevreden geçen araçlara saldırdı.

AA'nın ülke basınına dayandırdığı habere göre; Ultra-Ortodoks Yahudiler, Kovid-19 tedbirlerine uymayı reddediyor.