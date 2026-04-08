Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'den Beyrut'a saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Beyrut'a saldırı

        İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli bir hava saldırısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 23:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Beyrut'a saldırı

        İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

        Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu Dahiye bölgesine saldırı düzenledi.

        Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi.

        İsrail ordusu, öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

        Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

        İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirildi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tek fon istemeyen para piyasası, altın ve hisse fonlarını tercih edebilir

        Sigorta Sayfası programına katılan HDI Fibaemeklilik Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri, tek bir fon seçmek isteyen BES katılımcılarının bu savaş ortamında altın, hisse, tahvil gibi bir çok ürünün yer aldığı ve gelişmelere göre profesyoneller tarafından bu enstrümanların ağırlıklarının artırılıp aza...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük