Pfizer/BioNTech aşılarıyla ilgili flaş iddia! 0:00 / 0:00

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İsrail'den yapılan açıklamada tek Covid aşısı dozunun düşünüldüğünden daha az etkili olduğu ifade edildi. The Guardian'da yer alan haberde, "Enfeksiyonlardaki artış, ülkenin gelişmiş aşılama programına ilişkin iyimserliği azaltıyor" ifadeleri kullanıldı.

"UMULANDAN DAHA AZ KORUMA SAĞLAYABİLİR"

İsrail'in koronavirüsle mücadale koordinatörü Nachman Ash, tek bir doz Pfizer/BioNTech aşısının başlangıçta umulandan daha az koruma sağlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Buna karşılık, Pazartesi günü İsrail'in Tel Hashomer'deki Sheba Tıp Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre, ikinci doz Pfizer aşısını alanların antikorlarında 6 ila 12 kat artış olduğu belirtildi.

İLK KEZ YÜZDE 10'UN ÜZERİNE ÇIKILDI

İlk dozun etkili bir antikor yanıtını teşvik etmesi birkaç hafta sürebilirken, ikinci doz korumayı güçlendirerek farklı yanıtları tetikleyebilir. Pfizer, aşısının tek bir dozunun yaklaşık yüzde 52 oranında etkili olduğunu söyledi. İngiltere gibi bazı ülkeler, ilk doz verilen kişi sayısını en üst düzeye çıkarmak için aşının ikinci dozlarını vermeyi geciktiriyor.

Binlerce İsraillinin aşı yapıldıktan sonra hastalandığına dair haberler arasında, aşının etkinliğine ilişkin sorular gündeme getirildi. İsrail Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sharon Alroy-Preis, ise bunun, aşılanan kişilerde virüse maruz kalmalarından önce yeterince antikor oluşmamasından kaynakladığını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı, önceki gün 10 bin 021 enfeksiyon kaydeden verilerin açıklanmasının ardından, üç ayı aşkın bir aradan sonra koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranının ilk kez yüzde 10'un üzerinde olduğunu duyurdu.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

İsrail'de 2 milyondan fazla kişiye Pfizer'in birinci dozu yapılırken, 400 bin kişiye aşının ikinci dozu yapıldı.

İngiltere'den yeni dönen bir kişinin 20-30 kişiye virüs bulaştırdığını belirten Dr. Alroy-Preis, "Çok önemli ve hızlı enfeksiyonlar görüyoruz. Bu ve aşı arasında gerçekten bir yarış" dedi.