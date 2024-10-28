İsrail'den hastaneye baskın: 100 Filistinli tutuklandı
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki bir hapishaneye baskın düzenleyerek, "Hamas üyesi" şüphesiyle 100 kişiyi tutukladı.
İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Kamal Adwan hastanesine düzenledikleri baskın sırasında yaklaşık 100 kişiyi Hamas üyesi şüphesiyle tutukladı.
İsrail tarafından şu açıklama yapıldı:
"Askerler, sivillerin tahliyesi sırasında kaçmaya çalışan teröristler de dahil olmak üzere yerleşkeden yaklaşık 100 teröristi yakaladı.
Hastanenin içinde ve çevresinde silahlar, terör fonları ve istihbarat belgeleri bulundu"
Gazze Sağlık Bakanlığı ise hastanede Hamas üyesi olduğu iddiasını reddetti.