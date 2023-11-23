İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 ölü, 1 yaralı
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
AA'nın Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya dayandırdığı habere göre; Beyt Yahun beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.
Dün akşam saatlerinde gerçekleştirildiği ifade edilen hava saldırısına ilişkin Tel Aviv'den henüz bir açıklama yapılmadı.