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        İsrail'den polis müdürüne suikast

        İsrail, Gazze Nusayrat Polis Merkezi Müdürü Albay Ömer Said Akl'a suikast düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 18:19 Güncelleme: 19.07.2025 - 18:19
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        İsrail'den polis müdürüne suikast
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        İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Polis Merkezi Müdürü Albay Ömer Said Akl'a suikast düzenledi.

        Gazze'deki Filistin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, bugün öğle saatlerinde Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde evini hedef aldığı hava saldırısıyla Albay Ömer Said Akl’a suikast düzenledi." ifadelerine yer verdi.

        Saldırıda Akl'ın yanı sıra ailesinden 11 kişinin daha hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun "işgalcilerin Filistin halkına karşı işlediği suçlar kaydına eklenen yeni bir katliam” olduğu belirtildi.

        İsrail saldırılarına rağmen, güvenlik güçlerinin "halkın yanında durarak, direnişlerini desteklemek görevini kararlılıkla sürdürdüğü" vurgulandı.

        Açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM), "uluslararası hukuk uyarınca hedef alınması yasak olan polis personeline yönelik İsrail'in tekrarlanan ihlallerini durdurmak için kararlı bir duruş sergilemeleri" çağrısı yapıldı.

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