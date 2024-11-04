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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den "Suriye'de nokta operasyon" açıklaması | Dış Haberler

        İsrail'den "Suriye'de nokta operasyon" açıklaması

        İsrail ordusu, geçen aylarda düzenlediği nokta operasyonunda, İran adına İsrail ordusunu Suriye'den takip ettiği iddiasıyla Suriye vatandaşı Dürzi azınlıktan Ali Süleyman el-Assi'yi alıkoyduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 04:14 Güncelleme: 04.11.2024 - 04:15
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        İsrail'den "Suriye'de nokta operasyon" açıklaması
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        İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail özel kuvvetleri, geçen aylarda Suriye'nin güneyindeki Dera'ya bağlı Sayda beldesine düzenlediği nokta operasyonunda, Suriye vatandaşı el-Assi'yi alıkoydu.

        AA'nın haberine göre; Dürzi azınlığa mensup olduğu ifade edilen Assi'nin, sınır bölgesinde "Suriye askeri istihbaratı görünümü altında" İsrail ordusunu gözetlediği ve İran'a bilgi aktardığı öne sürüldü. İsrail ordu sözcülüğü, Assi'nin sorgu görüntülerini de paylaştı.

        İSRAİL'İN DENİZDEN ÇIKARMAYLA BİR LÜBNANLIYI KAÇIRDIĞI BELİRTİLMİŞTİ

        Lübnan basını ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, İsrail güçleri, sahil kenti Batrun'da çıkarma yaparak Lübnanlı İmad Ehmez'i alıkoymuştu.

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        Lübnan Başbakanı Necib Mikati, kaçırılma olayıyla ilgili Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayette bulunma talimatı vermişti.

        İsrail, kaçırılan İmad Ehmez "Hizbullah'ta silah sevkiyatından sorumlu askeri yetkili ve Lübnan ordusunda donanma subayı" olduğunu iddia ederken, Hizbullah konuya ilişkin açıklama yapmadı.

        Lübnanlı yetkililer, kaçırılan kişinin "subay" olduğu iddialarını reddederek, söz konusu kişinin sivil bir denizci ve kaptan olduğunu vurguladı.

        İsrail ordusu tarafından kaçırılan Lübnanlı İmad Emhez'in babası Fadıl Emhez, oğlunun siyasi gruplarla hiçbir bağlantısının olmadığını belirterek, Uluslararası Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL), güvenli bir şekilde geri getirilmesi için yardım istemişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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