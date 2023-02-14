İsrail'den Türkiye'ye dayanışma ziyareti

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HABERTURK.COM

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gelirken, birçok üst düzey yetkili de Türkiye'ye dayanışma ziyaretinde bulunuyor.

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 14, 2023

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk halkıyla dayanışmasını göstermek için Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Cohen, "Türk halkıyla dayanışmamı ifade etmek için Türkiye'ye geldim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşerek Türkiye'yi etkisi altına alan facia nedeniyle İsrail'in taziyelerini ileteceğim." dedi.

İsrail'in Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Cohen, "İsrail, bu yıkıcı dönemde Türkiye'nin yanında. İnsani yardım güçlerimiz Türkiye'ye yardım etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli Eli Cohen'in Twitter hesabından alınmıştır.