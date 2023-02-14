İsrail'den Türkiye'ye dayanışma ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İsrail'den Türkiye'ye dayanışma ziyareti

30 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyadan Türkiye'ye destek ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda, İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldiğini duyurarak, "Türk halkıyla dayanışmamı ifade etmek için Türkiye'ye geldim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşerek Türkiye'yi etkisi altına alan facia nedeniyle İsrail'in taziyelerini ileteceğim." dedi.

İsrail'den Türkiye'ye dayanışma ziyareti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gelirken, birçok üst düzey yetkili de Türkiye'ye dayanışma ziyaretinde bulunuyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk halkıyla dayanışmasını göstermek için Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Cohen, "Türk halkıyla dayanışmamı ifade etmek için Türkiye'ye geldim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşerek Türkiye'yi etkisi altına alan facia nedeniyle İsrail'in taziyelerini ileteceğim." dedi.

İsrail'in Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Cohen, "İsrail, bu yıkıcı dönemde Türkiye'nin yanında. İnsani yardım güçlerimiz Türkiye'ye yardım etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli Eli Cohen'in Twitter hesabından alınmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de 6 polis, siyahi kişinin gözaltı sırasında ölmesinin ardından uzaklaştırıldı
DÜNYA ABD'de 6 polis zorunlu izinle uzaklaştırıldı
ABD Dışişleri Sözcüsü Price: Depremler sadece Türkiye ve Suriye'yi değil dünyayı etkiledi
DÜNYA ABD: Deprem dünyayı etkiledi
ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA ABD'de üniversitede silahlı saldırı
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremler konusunda BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi
DÜNYA Türkiye BMGK'yı bilgilendirdi
Almanya’da depremzedeler için toplanan yardımlar kundaklandı
DÜNYA Almanya’da depremzedelere toplanan yardımlar ...
Türkiye'yi sarsan depremlerin yarattığı yıkım uydudan böyle görüntüledi
DÜNYA Depremin yıkımı
Macar bakanın kızı Türkiye'de arama kurtarma çalışmalara katıldı
DÜNYA Macar bakanın kızı Türkiye'de çalışmalara katıldı
ABD, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yasadışı yerleşim planını eleştirdi - Deprem
DÜNYA ABD'den İsrail'e eleştiri
Dünya'nın dönüş hızı ile depremler arasında bir bağlantı olabilir mi?
DÜNYA Dünya'nın dönüş hızı deprem habercisi mi?
Japonya Tohoku depreminde neler oldu, kaç kişi hayatını kaybetti, ne zaman oldu?
DÜNYA Japonya tarihinin en büyük depremi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.