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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail devlet televizyonu: İsrail esir takasına yeşil ışık yaktı, Hamas'ın yanıtını bekliyor

        İsrail devlet televizyonu: İsrail esir takasına yeşil ışık yaktı, Hamas'ın yanıtını bekliyor

        İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan bir analist, İsrail'in esir takası anlaşmasına "yeşil ışık" yaktığını ve Hamas'ın yanıtını beklediğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 23:26 Güncelleme: 20.11.2023 - 23:26
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        İsrail'den esir takasına yeşil ışık
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        Analist Roi Şaron, Tel Aviv yönetiminin esir takasıyla ilgili “Hamas’ın taleplerini kabul ettiğini ve karşı tarafın yanıtını beklediğini” iddia etti.

        "Bir anlaşmaya varmaya her zamankinden daha yakın olduğumuz için şu anda kritik saatlerdeyiz." diyen Şaron, şunları kaydetti:

        “Geçtiğimiz günlerde Hamas İsrail'e bir teklif iletti ve Hamas'ın şart ve taleplerinin kabul edilmesi konusunda İsrail'de mutabakata varıldı. Artık top Hamas'ın sahasında ve Hamas'ın aslında sorumluluk ve ciddiyet göstermesi gerekiyor. Olumlu yanıt verirse doğrulanabilir bir anlaşmaya girmiş olacağız.”

        İsrail’e göre, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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        #israil esir takası
        #haberler
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