İsrail Gazze'de Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı: 33 ölü, 85 yaralı

İsrail, 14 gündür kuşattığı, sağlık sistemini çökerttiği ve iletişim hatlarını keserek insani felakete neden olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde akşam saatlerinde Cibaliye Mülteci Kampı ve çevresini yoğun bombardımana tuttu.

AA'nın haberine göre; Gazze'deki Filistin Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının kampa düzenlediği hava saldırıları sonucu 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinlinin öldüğü, durumu ağır olanların da bulunduğu 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

Enkaz altında hala çok sayıda kişi olduğu tahmin edildiğinden ölü sayısının 50’yi bulmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkına karşı yapılan bu soykırımı sessizce izleyen dünya ülkelerinin ahlaki çöküşünü ve İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliye Mülteci Kampı'nda devam eden katliamını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sivil halka, çocuklara ve kadınlara karşı devam eden soykırım ve etnik temizlik suçlarına dünya devletlerinin tepki göstermesini talep ediyoruz."

Cibaliye Mülteci Kampı ve Gazze'deki diğer sivil hedeflere karşı işlenen soykırım ve etnik temizlik suçlarından, İsrail ile ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve destek veren diğer ülkelerin sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Uluslararası toplum ve küresel örgütlerin İsrail üzerinde baskı kurarak Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki soykırımı, Filistin halkına karşı etnik temizliği ve akan kanı durdurmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.