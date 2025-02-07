İsrail Gazze'nin yıkımını izletecek

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail makamları yarın serbest bırakılacak Filistinli tutuklulara, Gazze’de yaşanan yıkımı içeren bir video izletmeye zorlayacak.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık üç dakika süren bu video, İsrail ordusu ile İsrail Hapishane Hizmetleri iş birliğiyle hazırlandı. Videoda, Gazze’deki yıkımın boyutlarını gösteren görüntüler yer alıyor ve serbest bırakılacak tutukluların bu videoyu büyük ekranlarda izlemeleri sağlanacak.

İsrail makamlarının bu uygulamasının, “tutukluların dış dünyadan kopuk olması nedeniyle Gazze’deki yıkımın farkında olmadıklarını düşündükleri için bir caydırıcılık mesajı verme amacı taşıdığı” belirtiliyor. Ancak, bu tür bir zorlamanın insan haklarına açık bir ihlal olduğu vurgulanıyor. Esirlerin psikolojik baskıya maruz bırakılması, zorla bir propaganda malzemesi izletilmesi ve bunun serbest bırakılma şartı olarak sunulması, uluslararası hukuka ve insan hakları normlarına aykırı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

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Bu uygulamaya ek olarak, geçen hafta serbest bırakılan Filistinli tutuklulara takılan bilekliklerde İbranice ve Arapça olarak şu ifadeler yer aldı: “Ebedi halk unutmaz. Düşmanlarımı kovalayacak ve onlara ulaşacağım.”

Hamas, rehine listesini geciktirebilir

Mısırlı diplomatik kaynaklara göre, Hamas’ın yarın serbest bırakılacak üç İsrailli rehinenin isim listesini teslim etmekte gecikebileceği, ancak takas sürecini tamamen durdurmayacağı tahmin ediliyor.

Kahire: İsrail-Hamas anlaşmasında gerginlik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Anlaşması’nın ilk aşamasının uzatılması ve Hamas liderlerinin bölgeden ayrılması önerisini gündeme getirdiği belirtiliyor.

Kahire’deki Mısırlı bir diplomat, Hamas’ın bu gecikmeyi Gazze’ye yönelik insani yardımlarla ilgili bazı anlaşmaların eksik uygulanmasına tepki olarak yaptığı görüşünde. Aynı diplomat, İsrail’in bunu “Hamas tarafından haksız bir ihlal” olarak gördüğünü aktardı.

Mısır ve Katar aracılığıyla Hamas’a iletilen mesajlarda, İsrail’in rehine takası ve ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığı ve herhangi bir ihlalin ciddi sonuçları olacağı bildirildi. İsrailli yetkililer, Hamas’ın anlaşmayı ihlal etmesi durumunda buna karşılık vereceklerini belirtti.

Önceki esir takasında serbest bırakılan Keith Siegel, Ofer Kalderon ve Yarden Bibas ile birlikte İsrail’e dönen rehinelerin sayısı 18’e ulaştı. Daha önce serbest bırakılan beş Tayland vatandaşı da bu gruba dahil.