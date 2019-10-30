İsrail Dışişleri Bakanlığı Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığının temmuz ayında imzalanan anlaşma ve uzun yıllardır yürürlükte olan protokole aykırı şekilde tek taraflı bir protokolü uygulamaya başlaması nedeniyle ülke temsilciliklerinde çalışanların greve gittiği belirtildi.

Grev nedeniyle büyükelçilik ve konsoloslukların kapandığı aktarılan açıklamada, bugün tüm diplomatik temsilciliklerde hizmet verilmeyeceği ve delegasyonların kabul edilmeyeceği ifade edildi

İsrailli diplomatlar uzun süredir düşük ücretlerden ve kötü çalışma koşullarından şikayet ediyor.

ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ VE İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU DA KAPATILDI

İsrail’in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise İsrail Maliye Bakanlığı ile yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle, bu sabah itibariyle dünya genelindeki bütün İsrail diplomatik temsilcilikleri grev kararı almıştır denildi. Açıklamada, grevin en kısa sürede sona ermesini ve diplomatik faaliyetlere devam edilmesini umdukları belirtildi. İsrail’in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail Maliye Bakanlığı’nın 21 Temmuz 2019 tarihinde anlaşılan ve Maliye Bakanlığı Genel Direktörü tarafından imzalanan anlaşmaya aykırı şekilde aldığı karar ve onlarca yıldır yürürlükte olan protokole aykırı şekilde tek taraflı bir protokolü uygulamaya başlaması sebebiyle, diplomatik temsilciliğimizi kapatmak zorunda kalmış bulunmaktayız. Bu nedenle, konsolosluk hizmetleri veremeyeceğimizi ve büyükelçiliğimizin giriş çıkışlara kapalı olduğunu duyuruyoruz. İsrailli diplomatlar her zaman İsrail’in gücüne katkı sağlamak konusuna kendilerini adamışlardır. Ancak, Maliye Bakanlığı’nın kararı, İsrail Devleti’nin hayati çıkarlarına zarar verdiğinden dolayı, bize yukarıda belirtilen eylemi gerçekleştirmekten başka çare bırakmamıştır. Krizin en kısa sürede çözülmesini arzulamaktayız. Yaşanılan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”