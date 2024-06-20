İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklar Madrid'de anıldı

Filistin'e destek veren Madrid'deki bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla Retiro Parkın önünde "Ölümlerine izin vermeyelim. Gazze'de çocuk katliamını kınayın" başlığıyla eylem gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARIN İSMİ TEK TEK OKUNDU Filistin bayraklarının açıldığı eylemde İspanyollar, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini tek tek okuyarak, yere çocuk kıyafetleri bıraktı.

"KENDİMİZİ ÇOK ÇARESİZ HİSSEDİYORUZ" REKLAM Eyleme katılan İspanyollardan Santiago Gonzalez, AA muhabirine, "Gazze'de öldürülen Filistinliler karşısında kendimizi çok çaresiz hissediyoruz. İspanya, diğer Avrupa ülkelerinden biraz daha fazla şey yaptı. Filistin devletini tanıdı ama yeterli değil. Bu katliamı durdurmak gerek. Bizim istediğimiz, bu hükümetin ve Avrupa Birliğinin daha fazla şey yapması. Ateşkes ilan edilmeli, insani yardımlar ulaştırılmalı ve Filistin halkı bir geleceğe sahip olmalı." dedi.

"GAZZE'DE İNANILMAZ ŞEYLER GÖRÜYORUZ" Diğer bir İspanyol vatandaşı Mercedes Alba da "Gazze'de gerçekten inanılmaz şeyler görüyoruz ve biz de çok etkileniyoruz. Yaşananlar bir soykırımdır ve masum çocukları öldürmenin hiçbir gerekçesi olamaz." şeklinde konuştu.