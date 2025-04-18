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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 21 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 21 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılarda en az 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 07:02 Güncelleme: 18.04.2025 - 07:03
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        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 21 Filistinli öldü
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        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Beni Suheyla beldesinde "Bereke" ailesine ait bir ev ile çevredeki evlere hava saldırısı düzenledi.

        AA'nın haberine göre; saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerinde halen kayıplar bulunurken, sivil savunma, sağlık ve acil yardım ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        NASYU AİLESİNİN EVİNE DÜZENLENEN SALDIRIDA 11 KİŞİ ÖLDÜ

        İsrail ordusu, gece saatlerinde, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde "Nasyu" ailesine ait bir eve düzenlediği hava saldırısında 11 kişi hayatını kaybetmişti.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
        #Filistin
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