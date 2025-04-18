İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 21 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Beni Suheyla beldesinde "Bereke" ailesine ait bir ev ile çevredeki evlere hava saldırısı düzenledi.

AA'nın haberine göre; saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerinde halen kayıplar bulunurken, sivil savunma, sağlık ve acil yardım ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

NASYU AİLESİNİN EVİNE DÜZENLENEN SALDIRIDA 11 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, gece saatlerinde, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde "Nasyu" ailesine ait bir eve düzenlediği hava saldırısında 11 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

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