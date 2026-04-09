        Haberler Dünya İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor | Dış Haberler

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor

        İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kalile, Şehabiyye, Ansariyye, Tulin, Haruf, Şokin ve Mivdon beldelerini hedef aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 22:18 Güncelleme:
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "doğrudan müzakerelere başlanacağı" açıklamasından sonra İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenliyor.

        İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinden bu yana güneydeki Kalile, Şehabiyye, Ansariyye, Tulin, Haruf, Şokin ve Mivdon beldelerini hedef aldı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, akşam saatlerinde, hava ve kara saldırılarıyla hedef aldıkları Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını açıklamıştı.

        Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'ın roket fırlatmak için kullandığı alanların hedef alınmaya başlandığı iddia edildi.

        "MÜZAKERELER İÇİN YER VE TARİH BELİRLENMEDİ"

        Lübnanlı üst düzey yetkili, İsrail ile doğrudan müzakerelerin başlaması için henüz tarih ve yer belirlenmediğini söyledi.

        İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı yetkili, AA muhabirine, İsrail ile başlanması beklenen doğrudan müzakerelere açıklamada bulundu.

        Müzakerelerin başlaması için henüz bir zaman ve yer belirlenmediğini söyleyen yetkili, Lübnan tarafının ABD'den bu gece veya yarın sabah resmi olarak bilgilendirme beklediğini aktardı.

        Lübnanlı yetkili, müzakere mekanizması ve diğer detayların resmi bildirimin ardından ele alınacağını ve Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Lübnan hükümetinin tutumunun doğrudan müzakere seçeneğini izlemeye yönelik olduğunu kaydetti.

        ABD ile İran arasındakine benzer bir mekanizmanın uygulanacağını belirten Lübnanlı yetkili, sürecin birkaç gün sürecek ateşkes ve uzlaşmaya dayandığını bu süre zarfında da müzakerelerin başlayacağını ifade etti.

        Lübnanlı yetkili, bahsettiği çerçeve dışındaki söylemlerin resmi bir dayanağının olmadığını vurguladı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

        Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini ancak ateşkes olmayacağını belirtmişti.

        İsrail'in Lübnan'a saldırısı

        İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

        Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişi hayatını kaybetmişti.

        Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Hürmüz Boğazından geçiş için Umman'da bekleyen gemiler görüntülendi

        ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkesin ardından boğazdan ilk gemiler geçerken, gemi trafiğinin düşük seviyede seyrini sürdürdüğü öğrenildi.

