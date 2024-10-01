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        Haberler Dünya İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'nin çevresinde silah sesi duyuldu | Dış Haberler

        İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'nin çevresinde silah sesi duyuldu

        İsveç polisi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'nin çevresinde silah ateşlendiğine dair gelen ihbarın ardından harekete geçti. Yapılan araştırmada araştırmada büyükelçiliğin çevresinde bir silah ve boş kovan bulunurken, soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 22:20 Güncelleme: 01.10.2024 - 22:21
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        İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'nde silah sesi
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        İran’ın İsrail’e onlarca füzeyle düzenlediği saldırının yankıları sürerken İsveç’te dikkat çeken bir haber geçildi.

        İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği’nin önünde silah ateşlendiği iddia edildi.

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        Yerel basının haberine göre büyükelçiliğin yakınlarında büyük bir patlama sesi duyuldu.

        İsveç polisinin bunun ardından yaptığı araştırmada büyükelçiliğin çevresinde bir silah ve boş kovan buldu.

        Olay yerinde en az 10 polis aracı görevlendirilirken, bunun bir silahlı saldırı olup olmadığına dair araştırma sürüyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #isveç
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