        "İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli" | Dış Haberler

        "İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli"

        Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İsrail'in saldırılarını durdurması ve işgal ettiği yerlerden çekilmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 23:16 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:16
        "İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli"
        Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve işgal ettiği topraklardan derhal ve koşulsuz olarak çekilmesi gerektiğini söyledi.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), geçen ağustos ayında, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) görev süresinin 31 Aralık 2026'da sona ermesi kararı vermişti.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 15 ülkenin temsilcilerinden oluşan bir heyet de bugün UNIFIL sonrası Lübnan'ı görüşmek için yetkililerle bir araya geldi.

        Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, heyetle görüşmesinde, UNIFIL'ın gelecek yıl görev süresinin sona ermesinin ardından oluşabilecek boşluğun giderilmesi için Lübnan'ın uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

        Dışişleri Bakanı Recci de söz konusu heyetle başkent Beyrut'taki Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

        Recci, BM'nin ülkesine verdiği destekten ve UNIFIL güçlerinin son yıllarda oynadığı rolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Halihazırda UNIFIL sonrası döneme ilişkin formül üzerinde çalıştıklarını kaydeden Recci, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve işgal ettiği topraklardan da derhal ve koşulsuz olarak çekilmesi gerektiğini" dile getirdi.

        Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve silahların devlet elinde toplanması mevzusuna da değinen Recci, hükümetin tüm ülke topraklarında otoritesini kurma ve savunmadan sorumlu tek makam olma konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

        Recci, silahların devlet elinde toplanması kararının, herhangi bir dış merciyi hoşnut etmek amacıyla değil "devletin inşası ve tüm vatan topraklarında kontrolün sağlanması" için alınmış bir karar olduğunu dile getirdi.

        Recci, Lübnan'ı müdafaa ve İsrail'i saldırılardan caydırma konusunda askeri çözümlerin sonuçsuz kaldığının anlaşılmasından sonra diplomatik çözümlere şans verilmesi gerektiğine değindi.

        İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

        UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

        Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

        BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

        BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

        1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

        #lübnan
        #israil
