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        Haberler Dünya İsrail Lübnan'a saldırdı: 12 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'a saldırdı: 12 kişi hayatını kaybetti

        İsrail'in Lübnan'da bulunan bir mülteci kampına düzenlediği hava saldırısı sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 22:35 Güncelleme: 15.07.2025 - 22:39
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        İsrail Lübnan'a saldırdı
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        İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bir mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 7'si Suriyeli 12 kişi yaşamını yitirdi.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Bekaa bölgesinin Baalbek kentinde Suriyelilerin kaldığı bir mülteci kampına saldırı düzenledi.

        Saldırıda 7'si Suriyeli 12 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

        İsrail ordusu sabah saatlerinde de Bekaa'da çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Bekaa bölgesinde Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'ne yönelik hava saldırıları başlatıldığı ifade edilmişti.

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