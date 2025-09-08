Habertürk
        İsrail Lübnan'a saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'a saldırdı

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 18:10 Güncelleme: 08.09.2025 - 18:10
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa Vadisi ile Hirmil kırsalına saldırı düzenlediği belirtildi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı ilk belirlemelere göre İsrail saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını aktardı.

        İsrail ordusuna ait dronun Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel beldesine ses bombası atması sonucu bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

        İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

