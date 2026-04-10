        Haberler Dünya "İsrail Lübnan'da soykırım yapıyor"

        "İsrail Lübnan'da soykırım yapıyor"

        İsrail'i "şeytani ve lanetli" olarak nitelendiren Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, "İslamabad'da barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da soykırım yapılıyor. Masum siviller İsrail tarafından öldürülüyor, önce Gazze, sonra İran ve şimdi Lübnan." dedi.

        Giriş: 10.04.2026 - 00:51 Güncelleme:
        Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İsrail'i, ateşkes görüşmelerinin devam etmesine rağmen Lübnan'da "soykırım" suçu işlemekle suçladı.

        Asıf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'i "şeytani ve lanetli" olarak niteledi.

        "İslamabad'da barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da soykırım yapılıyor. Masum siviller İsrail tarafından öldürülüyor, önce Gazze, sonra İran ve şimdi Lübnan." ifadelerini kullanan Asıf, İsrail'in Filistin topraklarında "Avrupalı Yahudiler için kurulduğunu" belirtti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil edilmediğini savunmuştu.

        İsrail ordusu da Lübnan'ı hedef alan saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        Telefonuna baktığını iddia ettiği çırağını darp etti

        BURSA'da oto tamircisinde çırak olarak çalışan A.K. (17), görüntülü konuşan ustasının cep telefonuna baktığı gerekçesiyle darbedildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kızını öldürdü, eski eşini yaraladı
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
