"İsrail Lübnan'da soykırım yapıyor"

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İsrail'i, ateşkes görüşmelerinin devam etmesine rağmen Lübnan'da "soykırım" suçu işlemekle suçladı.

Asıf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'i "şeytani ve lanetli" olarak niteledi.

"İslamabad'da barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da soykırım yapılıyor. Masum siviller İsrail tarafından öldürülüyor, önce Gazze, sonra İran ve şimdi Lübnan." ifadelerini kullanan Asıf, İsrail'in Filistin topraklarında "Avrupalı Yahudiler için kurulduğunu" belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil edilmediğini savunmuştu.

İsrail ordusu da Lübnan'ı hedef alan saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir