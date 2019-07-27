Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

İsrail mafyası Mexico City'de hesaplaştı!

İHA

Mexico City'de bulunan bir restoranda İsrail'de yeraltı dünyası isimlerinden olduğu ifade edilen 2 kişi, sarı peruklu bir kadın tarafından öldürüldü.

İsrail mafyası

İsrail'de yeraltı dünyası isimlerinden olduğu ifade edilen 2 kişi, Mexico City'de bir restoranda sarı peruklu bir kadın tarafından öldürüldü.

41 yaşındaki Alon Azulay ve 44 yaşındaki Yeshurun Sutchi dün akşam saatlerinde herkesin gözü önünde öldürüldü. Olay yerinden kaçmaya çalışan sarı peruklu bir kadın polis tarafından yakalandı. Kadın saldırgan "Suç işleme tutkum var" dese de polis, kadının rakip çeteler arasındaki savaşta "tetikçi" olarak kullanıldığına inanıyor.

İsrail'in Meksika'da bulunan Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, öldürülen kişilerin hem İsrail'de hem de Meksika'da sabıkaları olduğu duyuruldu. İsrail medyası, öldürülenlerden Sutchi'nin yeraltı dünyasında çok tanınan bir kişi olduğunu yazdı. Ynet sitesine göre, İsrail polis kaynakları, suikast emrinin başka bir İsrailli tarafından verildiğinden şüphe duymadıklarını söyledi.

Öte yandan, Meksika medyası kadının 33 yaşındaki Esperanza N. olduğunu yazdı.

Esperanza polise verdiği ifadede bu kişileri sosyal medyada başlayan romantik ilişkisinin bozulmasından sonra öldürmeye karar verdiğini söyledi. Esperanza N. saldırının ardından peruğunu çıkarıp kıyafetlerini değiştirdikten sonra park yerine yürürken yakalandı. Polis, en az üç suç ortağı olduğu belirtilen Esperanza N.'nin uyuşturucu kaçakçılığı, silah satışı ve kara para aklama çeteleriyle bağlantısını araştırıyor.
Saldırının düzenlendiği yerde silahlı bir kişinin bir polis memurunu yaraladığı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Borçlanarak emeklilik' için konsolosluklara akın ettiler
DÜNYAAvrupalı Türkler 'emeklilik' için konsolosluklara ...
ABD Başkanı Trump'ın "duvarına" fon onayı
DÜNYATrump'ın "duvarına" fon onayı
Johnson ile Trump telefonda görüştü
DÜNYAJohnson ile Trump telefonda görüştü
Filipinler'de peş peşe depremler! 8 kişi hayatını kaybetti
DÜNYAFilipinler'de peş peşe depremler!
Endonezya’da patlayan yanardağ paniğe neden oldu
DÜNYAYanardağ patladı, küller 200 metreye yükseldi
Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı Türk Büyükelçiliği'nde
DÜNYANijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı Türk ...
Trump: Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum - Haberler
DÜNYATrump'tan kritik S-400 açıklaması!
Trump'tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a vergi tepkisi
DÜNYATrump'tan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a vergi tepkisi
İtalya kendi sahil güvenlik gemisini limana sokmuyor
DÜNYAİtalya kendi gemisini yanaştırmıyor
Son dakika... Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı
DÜNYAKaçırılan 4 Türk vatandaşı hakkında flaş gelişme!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X