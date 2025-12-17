İsrail Mısır'la doğalgaz anlaşmasını onayladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "ülke tarihinin en büyüğü" olarak nitelendirdiği Mısır ile varılan 35 milyar dolar değerindeki doğalgaz anlaşmasının onaylandığını duyurdu.

Netanyahu, Enerji Bakanı Eli Cohen ile düzenlediği ortak basın açıklamasında, Mısır'la yapılan 112 milyar şekel (35 milyar dolar) değerindeki anlaşmanın "İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması" olduğunu belirtti.

Doğal gaz anlaşmasından elde edilecek meblağın 18 milyar dolarının doğrudan hazineye gireceğini söyleyen Netanyahu, Mısır'la varılan anlaşmanın İsrail'in enerji alanında bölgesel konumunu büyük ölçüde güçlendirdiğini öne sürdü.

Netanyahu, konuşmasını "Daha ​​hoş sürprizler olacak." diye bitirdi.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğalgaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından "NewMed" enerji şirketi tarafından 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

Açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtilmişti.