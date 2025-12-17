Habertürk
        İsrail Mısır'la doğalgaz anlaşmasını onayladı | Dış Haberler

        İsrail Mısır'la doğalgaz anlaşmasını onayladı

        İsrail'in Mısır ile 35 milyar dolarlık doğalgaz anlaşmasına vardığı bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu anlaşmayı onayladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 22:02 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:59
        İsrail Mısır'la doğalgaz anlaşmasını onayladı
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "ülke tarihinin en büyüğü" olarak nitelendirdiği Mısır ile varılan 35 milyar dolar değerindeki doğalgaz anlaşmasının onaylandığını duyurdu.

        Netanyahu, Enerji Bakanı Eli Cohen ile düzenlediği ortak basın açıklamasında, Mısır'la yapılan 112 milyar şekel (35 milyar dolar) değerindeki anlaşmanın "İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması" olduğunu belirtti.

        Doğal gaz anlaşmasından elde edilecek meblağın 18 milyar dolarının doğrudan hazineye gireceğini söyleyen Netanyahu, Mısır'la varılan anlaşmanın İsrail'in enerji alanında bölgesel konumunu büyük ölçüde güçlendirdiğini öne sürdü.

        Netanyahu, konuşmasını "Daha ​​hoş sürprizler olacak." diye bitirdi.

        İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğalgaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından "NewMed" enerji şirketi tarafından 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

        Açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtilmişti.

        Anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı aktarılan açıklamada, genişleme ile 2064'e kadar İsrail pazarına doğal gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

        Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

        Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğalgazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün'e ihraç edilmişti.

