Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail mülteci kampına saldırdı | Dış Haberler

        İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı

        İsrail, Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda 6'sı çocuk olmak üzere kişi hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda toplamda 44 bin 612 Gazzeli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 01:07 Güncelleme: 07.12.2024 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin merkezine yönelik saldırıda, 6'sı çocuk, 5'i kadın olmak üzere en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda "en-Nadi" ailesine ait bir evi bombaladı.

        Saldırıda 6'sı çocuk, 5'i kadın en az 20 Filistinli hayatını kaybetti. Hedef alınan ev ve çevredeki 46 kişi yaralandı.

        Görgü tanıkları da İsrail ordusunun savaş uçaklarıyla bombaladığı evin yerle bir edildiğini, yakınındaki evlerin de hasar gördüğünü belirtti.

        Gazze Sivil Savunma ekipleri ise saldırının düzenlendiği bölgede kayıp kişilerin arandığını ifade etti.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 612 Filistinli öldü, 105 bin 834 kişi yaralandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        Dera ili muhaliflerin eline geçti
        Dera ili muhaliflerin eline geçti
        Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Milli uçak KAAN'dan yeni fotoğraflar
        Milli uçak KAAN'dan yeni fotoğraflar
        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
        ABD'den uçaklı mesaj
        ABD'den uçaklı mesaj
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
        Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı; o anlar kamerada
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası