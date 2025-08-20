Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İsrail Nerede? İsrail Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

        İsrail Nerede? İsrail Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

        İsrail, tarih boyunca dünya siyasetine önemli bir yere sahip olan ülkelerden biridir. Hem dini, hem kültürel, hem de stratejik anlamda dikkat çeken bu ülke hakkında birçok kişi ayrıntılı bilgi almak istiyor. İsrail nerede, İsrail hangi kıtada, İsrail komşu ülkeleri kimlerdir ve İsrail başkenti neresidir gibi soruların yanıtlarını merak edenler için yanıtlıyoruz. Bu yazıda, İsrail'in coğrafi konumu, kıtası, komşuları ve başkenti gibi konular hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 16:59 Güncelleme: 20.08.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail Nerede?

        İsrail nerede sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından biliniyor. Bunun nedeni ülkenin siyasi ve dini anlamda stratejik oluşu… İsrail bir Orta Doğu ülkesidir. Doğu Akdeniz kıyısında yer alan küçük ama stratejik öneme sahip bir ülkedir. Bu ülke aynı zamanda Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarının kesişim noktası sayılabilecek bir bölgede konumlanmıştır. Harita üzerinde bakacak olur isek İsrail’in batısında Akdeniz, doğusunda ise Ürdün Nehri ve Ölü Deniz bulunduğunu ekleyebiliriz. Bu durum da diğer özellikleri gibi İsrail’e hem tarihi hem de jeopolitik açıdan çeşitli stratejik avantajlar sunar.

        REKLAM

        İsrail Hangi Kıtada?

        İsrail hangi kıtada yer almaktadır sorusu da ülkenin coğrafi konumu ile ilgili merak uyandıran bir diğer konudur. İsrail, Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Daha detaylı şekilde ifade edecek olursak, Asya’nın Güneybatı bölümünde yani Orta Doğu coğrafyasında bulunur. Bu bölge, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve üç büyük semavi dinin doğuşuna tanıklık etmiştir. Bu özelliği İsrail topraklarının çok fazla anlam ifade etmesine neden olmuştur. Ülkenin bugünkü önemi de tarihindeki bu olaya dayanır. Bazı kaynaklarda İsrail’in konumu Avrasya çerçevesinde değerlendirilse de aslında İsrail, siyasi ve kültürel bağlamda genellikle Orta Doğu’nun bir parçası olarak tanımlanır. İsrail bir Orta Doğu ülkesi olsa da birçok konuda Avrupa ülkeleri ile sıkı bir ilişki içinde isminden söz ettirir.

        REKLAM

        İsrail Komşu Ülkeleri

        İsrail komşu ülkeleri, gözler önünde olan ülke ile ilgili merak edilen bir diğer detaydır. İsrail komşu ülkeleri kimler sorusuna yanıt verecek olursak eğer İsrail ile kara sınırı bulunan dört ülke dikkat çeker. İşte İsrail komşu ülkeleri

        • - Lübnan:İsrail’in kuzeyinde yer alır. Aralarındaki sınır nedeniyle zaman zaman askeri çatışmalar görülmüştür.
        • - Suriye:İsrail’in kuzeydoğusunda bulunur..
        • - Ürdün:Doğusunda yer alır. 1994 yılında Ürdün ile İsrail arasında barış anlaşması imzalanmıştır.
        • - Mısır:Güneybatısında bulunan Mısır, İsrail ile 1979 yılında barış anlaşması yapan ilk Arap ülkesidir.
        • - Filistin Toprakları:Batı Şeria ve Gazze Şeridi, İsrail’in doğrudan komşusu olan iki Filistin bölgesidir. Bu bölgelerdeki siyasi durum ve sınır kontrolü, sık sık uluslararası arenada gündeme gelmektedir. Filistin-İsrail ilişkisi tüm dünya basını tarafından yakından takip edilmektedir.

        İsrail Başkenti

        İsrail başkenti, Kudüs şehridir. Ancak bu konu oldukça tartışmalı bir hal almıştır. Kudüs, 1950 senesinde resmi başkent olarak ilan edilmiştir. Resmi işlerin yürütüldüğü birçok kurum burada yer alır ancak buna rağmen büyükelçiler Tel Aviv şehrindedir. Bunun tarihi ve siyasi dayanaklı birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden biri de Birleşmiş Milletlerin konu ile ilgili görüşü olmuştur. Birleşmiş Milletler, Kudüs şehrin başkent olmasını stratejik olarak tartışmalı görmüştür. Ancak yine de 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamıştır. Böylece büyükelçilik de Kudüs’e taşınmıştır. Kudüs’ün başkent olması meselesini bu denli hassas yapan konu da İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmalardır. Kudüs, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için kutsal kabul edilen bir şehirdir. Bu nedenle dini, tarihi ve siyasi önemi oldukça büyüktür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde