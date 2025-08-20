İsrail Nerede? İsrail Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

İsrail Nerede?

İsrail nerede sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından biliniyor. Bunun nedeni ülkenin siyasi ve dini anlamda stratejik oluşu… İsrail bir Orta Doğu ülkesidir. Doğu Akdeniz kıyısında yer alan küçük ama stratejik öneme sahip bir ülkedir. Bu ülke aynı zamanda Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarının kesişim noktası sayılabilecek bir bölgede konumlanmıştır. Harita üzerinde bakacak olur isek İsrail’in batısında Akdeniz, doğusunda ise Ürdün Nehri ve Ölü Deniz bulunduğunu ekleyebiliriz. Bu durum da diğer özellikleri gibi İsrail’e hem tarihi hem de jeopolitik açıdan çeşitli stratejik avantajlar sunar.

İsrail Hangi Kıtada?

İsrail hangi kıtada yer almaktadır sorusu da ülkenin coğrafi konumu ile ilgili merak uyandıran bir diğer konudur. İsrail, Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Daha detaylı şekilde ifade edecek olursak, Asya’nın Güneybatı bölümünde yani Orta Doğu coğrafyasında bulunur. Bu bölge, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve üç büyük semavi dinin doğuşuna tanıklık etmiştir. Bu özelliği İsrail topraklarının çok fazla anlam ifade etmesine neden olmuştur. Ülkenin bugünkü önemi de tarihindeki bu olaya dayanır. Bazı kaynaklarda İsrail’in konumu Avrasya çerçevesinde değerlendirilse de aslında İsrail, siyasi ve kültürel bağlamda genellikle Orta Doğu’nun bir parçası olarak tanımlanır. İsrail bir Orta Doğu ülkesi olsa da birçok konuda Avrupa ülkeleri ile sıkı bir ilişki içinde isminden söz ettirir.