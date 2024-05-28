Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un "tecavüz videosu" iddiasını doğrulamaktan kaçındı

        İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un "tecavüz videosu" iddiasını doğrulamaktan kaçındı

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, dün Berlin'de yaptığı konuşmada Hamas'ın çektiği öne sürülen İsrailli bir kadının "kamera önünde tecavüze uğradığını" gösteren bir video izlediğini iddia etti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise iddiayı "ne doğruladığını ne de yalanladığını" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 00:09 Güncelleme: 28.05.2024 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman Bakan'ın "tecavüz videosu" iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Hamas tarafından çekildiği öne sürülen ve İsrailli bir kadının "kamera önünde tecavüze uğradığını" gösteren bir video izlediğine ilişkin iddiasını teyit etmekten imtina etti.

        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama Haberi Görüntüle

        Baerbock, Alman Anayasasının kabul edilişinin 75. yılı etkinliklerinde dün Berlin’de yaptığı konuşmada 7 Ekim olaylarıyla ilgili iddialarda bulunmuştu.

        AA muhabiri, İsrail Ordu Sözcüsü Adraee’ye, “Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Hamas tarafından çekilen ve İsrailli bir kadının kamera önünde tecavüze uğradığını gösteren bir video gördüğünü iddia ediyor. Böyle bir video var mı? Varsa neden şimdiye kadar kamuoyuyla paylaşılmadı?” sorusunu yöneltti.

        REKLAM

        Adraee, cevaben, “Ben bu konuda konuşamam, Alman Dışişleri Bakanı’nın söylediklerini teyit etme veya yalanlama durumum yok.” dedi.

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten tarafından İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'da yapılan çalışmanın ardından yayımlanan rapora gönderme yapan Adraee, “Ancak durumun gizliliği nedeniyle ben buna (Alman Bakan’ın sözlerine) dair resmi bir yorumda bulunamayacağım. Dediğim gibi bu konuda yorum yapamayacağım. Yani ne doğruluyorum ne de yalanlıyorum.” ifadelerini kullandı.

        Adraee, yetkililere, karar mercilerine, gazetecilere, influencerlara ve aktivistlere bu konuya ilişkin görüntülerin izletildiğini savunarak, “Alman Dışişleri Bakanı söylemiş veya söylememiş, ben bu konuda yorum yapacak kişi değilim.” dedi.

        Adraee, çeşitli yönlerden çekilmiş çok fazla görüntü bulunduğunu öne sürerek, “Benim de izlediğim çok etkileyici görüntüler vardı. Çocuklar, aile korkunç bir şekilde öldürülüyorlar. Hamaslıların çok sert muamelelerine maruz kalıyorlar.” ifadelerini kullandı.

        Baerbock’un İsrailli bir kadının kamera önünde tecavüze uğradığına dair görüntüleri izlediğine ilişkin iddiasını doğrulamaktan ısrarla kaçınan Adraee, “Onun için diyorum ki Alman Dışişleri Bakanının açıklamalarına yorum yapamayacağım. Ne doğruluyorum ne de yalanlıyorum. Alman Dışişleri Bakanının dediklerine dair ayrıntı vermeyeceğim. Alman Dışişleri Bakanının kendi açıklamaları. Ona sorabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #almanya
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        6 kişi bir motosikletle seyahat ettiler!
        6 kişi bir motosikletle seyahat ettiler!
        Uydu roketi havada patladı
        Uydu roketi havada patladı
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı