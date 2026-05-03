        Haberler Dünya İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi | Dış Haberler

        İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

        İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye gece saatlerinden bu yana hava saldırıları gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 10:48 Güncelleme:
        İsrail'den ateşkese rağmen saldırı

        İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, gece saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Breyki, Kusaybe, Şehabiyye, Doğu Zavtar, Sureyfe, Cibal Batım ve Kalile beldelerini hedef aldı.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

