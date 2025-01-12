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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu Gazze'den asker çekme planlarını onayladı | Dış Haberler

        İsrail ordusu Gazze'den asker çekme planlarını onayladı

        İsrail basını, ordunun 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nden asker çekme planlarını onayladığını yazdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 06:36 Güncelleme: 12.01.2025 - 06:36
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        İsrail ordusu Gazze'den asker çekme planlarını onayladı
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        İsrail ordusu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi üzerine Gazze Şeridi'nden askerlerin hızla çekilmesi için çeşitli planları onayladı.

        AA'nın Haaretz gazetesine dayandırdığı habere göre, ordunun yönetim kademesi, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerinden de dahil Gazze'den asker çekmek için farklı seçenekleri inceledi.

        İsrail ordusu, bölgede oluşturduğu çok sayıda altyapı ve mevziye rağmen askerlerini bölgeden "tahliye etme kapasitesine" sahip olduğunu açıklarken, askerlerin Gazze'den hızla çekilmesi de dahil hükümetin yapacağı her türlü anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu duyurdu.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki heyetin müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği açıklanmıştı.

        Heyetin Doha'ya gönderileceğinin duyurulmasından önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçilmiş başkan Donald Trump'ın ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff ile bir araya gelmişti.

        Yedioth Ahronoth gazetesi, siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığını öne sürmüştü.

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