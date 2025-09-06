Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ordusu Gazze kentinde kara saldırılarını genişleterek Filistinlilere kenti terk etmeleri çağrısı yaptı | Dış Haberler

        İsrail ordusu Gazze kentinde kara saldırılarını genişleterek Filistinlilere kenti terk etmeleri çağrısı yaptı

        İsrail ordusu Gazze kentine kara saldırılarını genişlettiğini duyurarak bölge halkına "bir an önce kenti terk etmeleri" çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 10:13 Güncelleme: 06.09.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Gazzelilere: Kenti terk edin
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişlettiğini bildirdi.

        Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinin "insani bölge" ilan edildiğini öne süren Adraee, Gazzelilerden kenti bir an önce terk etmesini istedi.

        Adraee, Gazzelilerin Reşid Caddesi üzerinden "arama yapılmaksızın" kentten ayrılabileceğini iddia etti.

        Mevasi'de sahra hastanesi, ilaç, gıda ve su gibi temel insani ihtiyaçların bulunduğunu savunan Adraee, Mevasi'ye Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde insani yardımların ulaştırılacağını iddia etti.

        REKLAM

        İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini "insani bölge" ilan etmiş ancak hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef almıştı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 5 kişi de yaralandı.

        İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 768 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 964 kişi yaralandı.

        İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 362'ye çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 434 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Babası gibi şehit oldu
        Babası gibi şehit oldu
        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk ediyor!
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        YSK kararını verdi
        YSK kararını verdi
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları