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        Haberler Dünya İsrail ordusu, "güvenli bölge" ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerini vurdu: 9 ölü | Dış Haberler

        İsrail ordusu, "güvenli bölge" ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerini vurdu: 9 ölü

        İsrail ordusunun, daha önce güvenli bölge ilan ettiği Deyr Belah'ta pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 19:03 Güncelleme: 20.08.2024 - 19:19
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        İsrail 'güvenli bölge' ilan ettiği yere saldırdı
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        Gazze'deki bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun insani bölge olarak belirlenen ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı yoğun nüfuslu Deyr Belah kentindeki pazar yerine düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

        Deyr Belah, daha önce İsrail tarafından "güvenli bölge" olarak ilan edilen yerler arasında yer alıyordu.

        Bombalanan pazar yeri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Mevasi bölgesine araçların kalktığı durak olması sebebiyle sürekli yoğun kalabalığın bulunduğu bir bölge olarak biliniyor.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte işlediği iki ayrı katliamda 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

        İsrail ordusu, bugün Gazze kentinde zorla yerinden edilen sivillerin barındığı bir okulu vurmuş, saldırıda 12 sivil hayatını kaybetmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
        #israil
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