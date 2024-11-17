İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu, Kalkilya şehrinin doğu bölgesine baskın düzenleyerek rastgele ses ve gaz bombaları attı. Olayda herhangi bir gözaltı veya yaralanma olmadı.

İsrail ordusu, Nablus çevresindeki Deyr Şeref ve Beyt Furik kontrol noktalarında güvenlik önlemlerini artırdı, araçlarda sıkı aramalar gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, Ramallah'ın batısındaki Şibtein köyüne de baskın düzenledi.

WAFA, İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Filistin toprakları üzerinde kurulu Ayn Sinya kontrol noktasında askeri önlemleri sıkılaştırdığını bildirdi. Batı Şeria'nın güneyinde ise İsrail ordusu El Halil şehrinin doğusunda yer alan Beni Naim ve güneydeki Simu beldelerine baskın düzenledi. REKLAM Beni Naim’de vatandaşların araçlarını durduran İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz bombaları attı ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Simu beldesindeki baskında ise askeri kontrol noktası kuran israil askerler, araçları sıkı şekilde aradı. El Halil'in güneyindeki Kermil kasabasında İsrail ordusu, Filistinlilere ait 3 araca el koyarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Yatta beldesinin doğusundaki çobanlara saldırdı. İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim'in Hıdır köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilere ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları attı ancak herhangi bir yaralanma olmadı.