İsrail ordusu kendi askerlerinin bulunduğu binayı vurdu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, bu sabah düzenlediği hava saldırısında kendi askerlerini hedef aldı. Saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığı açıklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 19.08.2024 - 21:01 Güncelleme: 19.08.2024 - 21:01 facebook

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