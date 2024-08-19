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        Haberler Dünya İsrail ordusu kendi askerlerinin bulunduğu binayı vurdu | Dış Haberler

        İsrail ordusu kendi askerlerinin bulunduğu binayı vurdu

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, bu sabah düzenlediği hava saldırısında kendi askerlerini hedef aldı. Saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 21:01 Güncelleme: 19.08.2024 - 21:01
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        İsrail kendi askerlerini vurdu
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        İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında teknik hata nedeniyle kendi askerlerinin konuşlandığı binayı vurduğu bildirildi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin Han Yunus bölgesine düzenlenen hava saldırısında, teknik hata nedeniyle bir bombanın İsrail askerlerinin bulunduğu binaya isabet ettiği belirtildi.

        Açıklamada, saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığı kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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