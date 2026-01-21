Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ordusunda alarm seviyesi yükseltildi | Dış Haberler

        İsrail ordusunda alarm seviyesi yükseltildi

        ABD yönetiminin İran'a yönelik bir saldırı kararı almış olabileceği ihtimali üzerine, İsrail ordusunda alarm seviyesinin yükseltildiği aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 22:32 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail ordusunda alarm seviyesi yükseltildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a askeri saldırı kararı almış olabileceği ihtimali üzerine son günlerde orduda alarm seviyesini yükselttiği bildirdi.

        Haaretz gazetesinin İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminden olası saldırı kararına ilişkin kamuoyuna yansıyan açık bir işaret bulunmamasına karşın, saldırının günler içinde gerçekleşme olasılığının Tel Aviv'de ciddi şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

        Tel Aviv yönetiminin ABD'nin olası bir İran saldırısına hazırlık için son günlerde orduyu teyakkuz durumuna geçirdiğini belirten güvenlik yetkilileri, ordunun farklı senaryolara hazırlık yaptığını kaydetti.

        REKLAM

        Bu çerçevede İsrail ordusunun, olası füze saldırılarına karşı hazırlıklarını arttırdığı, hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı ve son günlerde teyakkuz durumunun daha da arttırıldığı belirtildi. Bu hazırlıkların Yemen ve Lübnan’dan gelebilecek tehditleri de kapsadığı kaydedildi.

        ABD Başkanı Trump'ın karar alma sürecinin öngörülemez olduğuna dikkat çeken yetkililer, Washington'un saldırı kararı alsa dahi bunu son anda geri çekilebileceğini ifade etti.

        ABD'nin olası saldırısı karşısında İran ordusunun misilleme olarak ilk İsrail'i hedef alabileceği konusunda netlik olmadığı da belirtildi.

        Güvenlik yetkilileri, İran’ın İsrail'i misilleme olarak doğrudan hedef alma ihtimalinin ancak ABD saldırısının uzun sürmesi veya İran yönetiminin istikrarına yönelik ciddi bir tehdit algılaması halinde gerçekleşebileceğini ileri sürdü.

        Olası bir ABD saldırısının ardından Yemen'deki İran destekli Husilerin sürece dahil olmasının daha muhtemel olduğunu belirten yetkililer, saldırının uzaması ve İran'ın uğrayacağı kaybın artması halinde Husilerin İsrail’e ya da bölgedeki deniz ticaret yollarına yönelik füze saldırılarını yeniden başlatma ihtimalinin yükseleceği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dev kayalar evi yerle bir etti

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Olay sırasında evde bulunan 5 kişilik aile, saniyelerle ölümden kurtuldu. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi gözaltına alındı
        Tuğyan'ın eski sevgilisi gözaltına alındı
        Çoban Dron'a dur dedi
        Çoban Dron'a dur dedi
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?